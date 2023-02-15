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ENKS temsilcisi: Barzani Yardım Vakfı ayrım yapmaksızın yardımlarını sürdürüyor

ENKS'nin Afrin'deki temsilcisi, Barzani Yardım Vakfı’nın ayrım yapmaksızın tüm kesimlere yardım dağıttığını vurguladı.
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kürdistan ENKS BCF Barzani Yardım Vakfı Rojava Afrin Cinderes Deprem Yardım

 

ERBİL (K24)

Barzani Yardım Vakfı’nın (BCF) Rojava’nın Afrin kentinde depremden etkilenen ailelere desteği sürüyor.

K24’e konuşan Suriye Ulusal Kürt Konseyi (ENKS) Afrin’deki temsilcisi Ahmed Hassan, BCF’nin Rojava halkının çağrısına ilk cevap veren kuruluş olduğunu söyledi.

ENKS temsilcisi, depremin daha çok Afrin’e bağlı Cinderes beldesi ve köylerinde etkili olduğunu söyledi.

Cinderes’teki binaların yüzde 70-80’inin ya tamamen yıkıldığını ya da hasar gördüğünü söyleyen Hassan, “Beldede yaşam yok. İnsanların çadırlara ihtiyacı var” dedi.

Ahmed Hassan, Kürdistan Bölgesi ile BCF’den gelen yardımların depremzedelere dağıtıldığını belirtti.

ENKS’nin Afrin ile Cinderes’teki yerel meclislerinin da BCF ile koordinasyon ve işbirliğine hazır olduğu kaydedildi.

ENKS'nin Afrin'deki temsilcisi, Barzani Yardım Vakfı’nın ayrım yapmaksızın tüm kesimlere yardım dağıttığını vurguladı.

Barzani Yardım Vakfı, depremin ilk gününden itibaren etkilenen bölgelere çok sayıda yardım ekibi ve gönderdi.

Şimdiye kadar BCF’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Hükümeti de deprem bölgelerine çok sayıda yardım konvoyu gönderdi.

BCF’nin ayrıca Afrin’de yardım ofisi açacağı belirtilmişti.

 

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