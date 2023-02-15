Ekonomi

‘Bu yıl Kürdistan’ın yerli elma, bal ve üzüm ürünleri ihraç edilecek’

2023 yılı hasat sezonunda narla birlikte ihraç edilecek başlıca Kürdistan yerli ürünlerinin elma, bal ve üzüm olacağı bildirildi.
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kürdistan tarım ürünleri elma üzüm nar bal

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya Enformasyon Ofisi, 2023 yılı hasat sezonunda ihraç edilecek başlıca Kürdistan yerli ürünlerinin elma, bal ve üzüm olacağını bildirdi.

Açıklamada, nar projesinin başarısının ardından Başbakanlık bünyesindeki KAEI ekibinin, Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı ekibiyle koordineli olarak ihracata uygun ürün bulmak için denetimlerini genişlettiği belirtildi.

Bu girişimin narın yanı sıra üç ürünün daha ihracatını içeren ikinci aşaması başladığı kaydedilen açıklamada, BAE ve Körfez İşbirliği Konseyi’nin geniş pazarlarının bu ürünleri satın almasının planlandığı ifade edildi.

Tarım çalışmalarının analizi sonucunda 2023 hasat sezonunda başlıca ihraç ürünleri olarak elma, bal ve üzüm olarak belirlendiği kaydedildi.

Berwari elmalarının artık Kürdistan'ın her yerindeki Carrefour mağazalarında satıldığı kaydedilen açıklamada, BAE'ye yapılan nar ihracatında son dönemde elde edilen başarıların devamı olarak, bu yılki mahsulün uluslararası pazarlara ihraç edilmesinin temelini oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kürdistan Bölgesel Hükümeti, yerel ürünlerin pazarlanmasını geliştirmeye ve uluslararası satıcılarla koordinasyonu geliştirmeye, çiftçileri her adımda desteklemeye kararlıdır" denildi.

 

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