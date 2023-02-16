Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanlarıyla konuştuğu esnada kor patladı
HABER MERKEZİ
Fahrettin Koca, Maraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.
Koca, Hatay Sahra Hastanesi'nde sağlık personeli ile bir araya geldi.
Burada sağlık çalışanları ile ateş başında konuşurken Koca'nın yanında kor patladı.
Koca’nın ve çevresindekilerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde ateş başında sağlık personeliyle sohbet ettiği sırada kor patladıhttps://t.co/Jfehob7h6m pic.twitter.com/t4mu152Zbv— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) February 16, 2023