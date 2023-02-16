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Fahrettin Koca sağlık çalışanlarıyla konuştuğu esnada kor patladı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Hatay Sahra Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile ateş başında konuştuğu esnada kor patladı.
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türkiye Hatay Deprem Fahrettin Koca

HABER MERKEZİ

Fahrettin Koca, Maraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.

Koca, Hatay Sahra Hastanesi'nde sağlık personeli ile bir araya geldi.

Burada sağlık çalışanları ile ateş başında konuşurken Koca'nın yanında kor patladı.

Koca’nın ve çevresindekilerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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