İngiltere'den Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım paketi

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Maraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye uluslararası yardımlar gelmeye devam ediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım paketi sağlanacağı aktarıldı. Yardım paketi çerçevesinde soğuk kış şartlarında evsiz kalan aileler için çadırlar ve battaniyeler de bulunuyor.

İngiltere tarafından Maraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulan ve içerisinde bulunan ameliyathanede 24 saat sağlık hizmeti verilen sahra hastanesindeki çalışmaların devamlılığının sağlanması için de maddi desteğin süreği belirtildi.

İngiltere, depremlerin ardından Türkiye'de görev yapmak üzere önce 77 kişilik arama kurtarma ekibi görevlendirmiş ardından da acil tıbbi müdahale ekibiyle sahra hastanesi göndermişti.

Suriye'deki depremzedelere yönelik ise bölgede görev yapan Beyaz Baretliler adlı STK'ye destek veren İngiltere'nin depremin yaşandığı günden bu yana yaptığı yardımların miktarı son paketle 42,8 milyon sterline ulaştı.