Başbakan Mesrur Barzani, Paris’te Macron’la görüşecek

PARİS (K24)

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Başbakan Mesrur Barzani’nin bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Başbakan Mesrur Barzani dün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarının ardından Fransa’nın başkenti Paris’e geçti.

Beraberindeki hükümet heyetiyle birlikte, resmi ziyaret çerçevesinde Paris’te bulunan Başbakan’ın, Macron’un yanı sıra diğer üst düzey yetkililerle de görüşeceği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Sefin Dizeyi, Başbakan’ın Macron ile görüşmesinde Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkiler, güvenlik ve ekonomideki durum ve Erbil-Bağdat ilişkilerinin ele alınacağını söyledi.

DAİŞ'e karşı mücadelede Fransa, Peşmerge ve Kürdistan Bölgesi'nin güçlü bir destekçisi olmuştu.

Macron ve selefi Hollande, Kürdistan Bölgesi’nin ziyaret etmişti.