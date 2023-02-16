Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Paris’te Macron’la görüşecek

Başbakan Mesrur Barzani dün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temaslarının ardından Fransa’nın başkenti Paris’e geçti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Fransa Mesrur Barzani Emmanuel Macron Paris

PARİS (K24)

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Başbakan Mesrur Barzani’nin bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Başbakan Mesrur Barzani dün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarının ardından Fransa’nın başkenti Paris’e geçti.

Beraberindeki hükümet heyetiyle birlikte, resmi ziyaret çerçevesinde Paris’te bulunan Başbakan’ın, Macron’un yanı sıra diğer üst düzey yetkililerle de görüşeceği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Sefin Dizeyi, Başbakan’ın Macron ile görüşmesinde Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkiler, güvenlik ve ekonomideki durum ve Erbil-Bağdat ilişkilerinin ele alınacağını söyledi.

DAİŞ'e karşı mücadelede Fransa, Peşmerge ve Kürdistan Bölgesi'nin güçlü bir destekçisi olmuştu.

Macron ve selefi Hollande, Kürdistan Bölgesi’nin ziyaret etmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv