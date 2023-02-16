ABD’li yetkili: Şu anda depremzedeler için vize politikamız yok

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VOA’ya konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Maraş merkezli depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Depremin ardından ABD’nin harekete geçtiğini, şu anda bölgede afet ve müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Patel, şunları ifade etti:

“85 milyon dolarlık yardım fonunu açıkladık ve gıda, barınak, tıbbi bakım sağlanması için doğrudan sahada çalışmaya devam etmenin yanı sıra Adıyaman ve diğer bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına da katılıyoruz, çünkü bu temel önceliklerden biri olmayı sürdürüyor. Ankara, Adana ve Adıyaman'daki acil müdahale operasyon merkezlerinde de ABD hükümeti yetkililerimiz bulunuyor. Dolayısıyla bu konuda önemli Türk ortaklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Amerika Uluslararası Kalkınma Dairesi’ndeki (USAID) meslektaşlarım bu yardımın nasıl uygulanacağını açıklayacaktır. Ancak buradan çıkarılması gereken önemli husus, ABD'nin müdahil olmaya ve bu konuyla ilgilenmeyi sürdüreceğidir.”

Patel, sahadaki ekip içinse, “Ekiplerimiz doğrudan sahada olmaya devam ediyor ve sahada iki yüzden fazla kişi var. Arama kurtarma çalışmalarına katılan köpekler de sahada. 77 bin kilodan fazla özel ekipman da sahada. Yani bu çok ciddiye aldığımız bir şey” dedi.

“ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

ABD’nin Doğu Akdeniz’deki uçak gemisinin konumuna dair bir soruya da yanıt veren Patel, şunları kaydetti:

“Öncelikle Türk ortaklarımızla doğrudan yakın temas halindeyiz. Başkan Joe Biden geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşma fırsatı buldu. Bakan Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuşma fırsatı buldu ve ilgilenmeye devam edeceğiz. Herhangi bir askeri varlıkla ilgili olarak, Savunma Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımın konuşması daha uygun olur, burada bu ayrıntılara girmeyeceğim. Ancak burada hatırlanması gereken husus, bu yönetimin genelinde, ABD hükümetinin tamamında, Türkiye ve Suriye halklarını desteklemenin yollarını bulmaya devam etmek için çalıştığımızdır. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ve bu nedenle bu konuyla yakından ilgilenmeye ve doğrudan destek sunabileceğimiz yollar bulmaya çalışmayı sürdüreceğiz.

VİZE KOLAYLIĞI

Patel, ABD’nin depremzedelere Almanya gibi bir vize kolaylığı sağlaması ile ilgili ise şunları söyledi:

“Şu anda açıklayacak ya da tanıtacak yeni bir vize politikamız yok ancak bu, yakından incelediğimiz konu. Türk ortaklarımızı desteklemek ve insanların ihtiyaç duydukları yardımı alabilmelerini sağlamak için uygun ve yasal olan her türlü adımı atmak istiyoruz; ancak henüz açıklayabileceğim yeni bir politika yok. Ülkeye ve duruma göre değişen çeşitli vize mekanizmaları söz konusu. Ancak genel olarak depremden etkilenen bölgeyle ilgili olarak, bu konuyu yakından takip etmeye devam ediyoruz ve bu konuyla yakından ilgileneceğiz.”