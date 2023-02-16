Ürdün-Suriye ilişkilerinde ilerleme: Dışişleri Bakanı Safadi’den Şam’a ziyaret

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Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safadi dün (Çarşamba), Şam ziyareti hakkında açıklama yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Suriye’de 2011’de başlayan krizin ardından ilk defa Şam’ı ziyaret etti.

Bakan Safadi yaptığı açıklamada, “Ürdün ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra krizi sona erdirerek bu felaketi sona erdirecek, Suriye’nin birliğini, bütünlüğünü ve egemenliğini koruyacak ayrıca güvenliğini, istikrarını ve rolünü geri kazandıracak siyasi bir çözüme ulaşma çabalarının tartışıldığı bir ziyaretti” dedi.

Safadi, Ürdün’ün El-Memleke televizyonuna yaptığı açıklamalarda Şam ziyareti sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile yaptığı görüşmelerde, ‘mültecilerin gönüllü olarak geri dönüşüne olanak sağlayacak koşulların sağlanması ve Suriye’nin herkes için bir tehdit teşkil eden terörden kurtulmasına yönelik’ sarf edilen çabaların ele alındığını bildirdi.

Ürdünlü Bakan “Şu anda insani olarak zor bir durumdayız. Kardeş Suriye halkı bu durumun feci sonuçları sebebiyle sıkıntı çekiyor acısını çekiyor” ifadelerini kullanarak, “Mesajımız net, bu krizin aşılması için elimizden gelen her şeyi yaparak kardeş Suriye halkının yanındayız. Önümüzdeki günlerde Kral 2. Abdullah’ın gönderilmesini emrettiği daha fazla yardımın ulaşmasını umuyoruz” dedi.

Safadi açıklamasında, “Çarşamba günü Suriye’deki kardeşlerimize yeni bir yardım uçağı ulaştı. Çok sayıda kamyon da, sınırı geçerek Şam’daki Suriye tarafına devam edecek. Ayrıca Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak, depremden etkilenen tüm Suriye halkına yardım etmek için Halep’e gidecek” dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ise Suriye’yi vuran depremin ardından uygun bir zamanda ülkeyi ziyaret ettiği için, hükümetin Safadi’nin ziyaretini önemli gördüğünü belirtti.

Mikdad, Ürdün’ün yardımı için minnettarlığını dile getirirken “Uzun süredir iş birliği yapıyoruz ve doğru zamanda gelen bu ziyareti çok taktir ediyoruz. Zira Suriye son günlerde deprem sebebiyle acı çekiyor ve Ürdün, Ürdün Kralı, hükümeti ve halkının Suriye’deki kardeşlerinin yanında olması doğal bir durum” açıklamasında bulundu.