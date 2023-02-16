Kürdistan Bölgesi’nden Urfa'daki depremzedelere insani yardım

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İHH Urfa Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlar, deprem bölgelerine ulaştı ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Urfa Temsilcisi Behçet Atila, yaptıkları anlamlı yardımlarından dolayı Kürdistan Bölgesi heyeti ve halkına teşekkür etti.

Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Atila, "Bu büyük musibette kardeşlerimizi yanımızda görmek acılarımızı kısmen de olsa azaltıyor. Kardeşliğin gereğini yapan herkese teşekkür ederiz, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Barzani Yardım Vakfı, depremin üzerinden 24 saat geçmeden arama kurtarma ekipleri ile yardım tırlarını deprem bölgelerine ulaştırdı.

Antep, Adıyaman ve Diyarbakır’a ulaştırılan yardımlar aynı günlerde Rojava’da depremden etkilenen Afrin ve Cindires’e de gönderildi.

Barzani Yardım Vakfı, Afrin’de şube açarak yardımlarını kalıcı hale getirme kararı aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de Antep merkez ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerine ziyarette bulunarak incelemelerde bulundu. Neçirvan Barzani AFAD yetkilileri ile Kürdistan Bölgesi ekiplerinden deprem ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı, depremzede çadırını ziyaret etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin tüm vilayetlerde başlattığı yardım kampanyası da devam ediyor.