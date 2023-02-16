Depremlerde can kaybı 36 bini aştı

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Maraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 187’e yükseldi.

AFAD, Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası 4 bin 323 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem sonucu Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Elazığ illerinde toplam 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiği, 108 bin 068 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

216 bin 347 depremzedenin ise bölgeden diğer illere tahliye edildiği kaydedildi.