Politika

Stoltenberg Ankara’da: İsveç ve Finlandiya’nın başvurusunun onaylanma zamanı geldi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg, “Her iki ülkenin başvurusunun onaylanma zamanı geldi” dedi.
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türkiye NATO Jens Stoltenberg Ankara Maraş depremi Finlandiya İsveç

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'yi ziyaret etti.

Stoltenberg, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetle yaptığı toplantının ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, söz konusu açıklamada, “Stoltenberg, Cumhurbaşkanımız ile görüştükten sonra bölgeye gidecek. Orada Milli Savunma Bakanı Akar ile görüşecek, deprem bölgesini ziyaret edecekler. NATO'nun sağlayacağı barınma merkezlerinin hazırlıklarını yerinde inceleyecekler” dedi.

“Bugün, Ukrayna'daki savaş, tahıl anlaşmasının uzatılması gibi gündeme ilişkin konuları da görüştük” diyen Çavuşoğlu, “İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin beklentilerimizi dile getirdik. NATO'nun daha güçlü hale gelmesi için Türkiye olarak gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

STOLTENBERG: NATO TOPRAKLARINDA YAŞANMIŞ EN BÜYÜK AFET

NATO Genel Sekreteri ise, Maraş merkezli depremlere değinerek, “Bugün, deprem felaketi sonrasında Türkiye'ye ve Suriye'ye dayanışma mesajları vermek için buradayım. Bu NATO topraklarında yaşanmış en büyük afet. Türkiye'ye farklı ülkelerden arama kurtarma ekipleri gönderildi. NATO müttefikleri destek vermeye devam edecek. NATO'nun sahada çalışan bir ekibi var. Bu müttefiklerin Türkiye'yi güçlü bir şekilde destekleme zamanı” diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Her iki ülkenin başvurusunun onaylanma zamanı geldi. Ancak bu Türkiye'nin vereceği bir karar" ifadelerini kullandı.

 

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