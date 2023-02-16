Diyarbakırlı dengbêj Mihemedê Nenyasi ve ailesinin cansız bedenine ulaşıldı
DİYARBAKIR (K24)
Maraş merkezli depremlerde merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galeria İş Merkezi'nin üstündeki sitede oturan 77 yaşındaki dengbêj Mihemedê Nenyasi, eşi Servet ile çocukları Neriman, Ayfer ve Yunus Tanrıverdi enkazda kaldı.
Ekiplerin çalışması sonucu Nenyasi ve ailesinin cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince açılan Dengbêj Evi’nde binlerce yıllık geleneği yaşatan ve Nenyasi’nin de aralarında bulunduğu 13 dengbêj "kültürel miras taşıyıcısı" olmuştu. Tanrıverdi'ye "Sanatçı Tanıtma Kartı" verilmişti.