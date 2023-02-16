Fransa DAİŞ’le mücadele süreci boyunca Peşmerge’ye güçlü destek sundu

ERBİL (K24)

DAİŞ'in ortaya çıkışından bu yana en çok zarar gören Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa, DAİŞ'e karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi'ne birçok açıdan yardım sağladı.

Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri, sürekli olarak DAİŞ ardıllarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Coğrafik açıdan birbirine uzak olan Paris ve Erbil arasında sıcak ve köklü bir ilişkinin varlığının yanı sıra terörle mücadelede ciddi ortaklar olarak öne çıkıyorlar.

Peşmerge ilk günden itibaren DAİŞ'e karşı karada savaşırken, Fransa, Kürdistan Bölgesi'nin önemli ve belirleyici rolünü kısa sürede anladı ve Kürdistan'a güçlü askeri ve manevi destek sağladı.

Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri, geçtiğimiz yıl DAİŞ militanlarının çeşitli planlarını engelledi.

Kürdistan Anti Terör’ün verilerine göre, Anti Terör güçleri, 2022 yılında Erbil'de terör eylemleri gerçekleştirmeyi amaçlayan DAİŞ’lilerin üç büyük planını boşa çıkarmayı başardı.

25 Aralık 2022'de Erbil'de güvenlik güçleri, Ankawa kasabasında terör eylemi düzenlemeyi planlayan iki DAİŞ mensubunu yakaladı.

8 Kasım’da ise Rojava’daki Hol Kampı’ndan Erbil’e gelerek terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan iki DAİŞ mensubu daha yakalandı.

DAİŞ’le mücadele sürecinde önceki Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve şu anki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret ederek, desteklerini iletmişti.