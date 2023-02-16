Yunanistan Başbakanı: Olumlu atmosfer Türkiye’yle ilişkilerde iyileşme sağlayabilir

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Kozani kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Miçotakis, Yunanistan'dan giden arama kurtarma ekiplerinin, Türkiye'de hayat kurtarmasından duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi.

Miçotakis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili ilişkilerde iyileşme olabileceği yönündeki açıklamalarını not ettiğini belirterek, “Anlaşmazlıklarımız var. (Bunlar) Uluslararası hukuk ölçütünde ve iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde çözülebilir. Nihayetinde, bu trajedinin de ortaya koyduğu, halklarımız arasındaki duygusal bağa inanıyorum. Gerçekten, bu dramın içerisinden belki de Türk-Yunan ilişkileri için daha iyi bir şey çıkabileceğine inanıyorum” dedi.

Yunan halkının, Türkiye’ye desteğine devam edeceğine inandığını kaydeden Miçotakis, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşa çabasında da Yunanistan'ın komşu ülke olarak üzerine düşen rolü üstleneceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye uluslararası yardım çağrısı yapmış, Yunanistan da bu kapsamda Türkiye’ye destek ve yardım teklifinde bulunan 101 ülkeden bir olmuştu. 21 itfaiyeci, iki arama-kurtarma köpeği ve bir özel üretim araçtan oluşan ilk Yunanistan ekibi, 7 Şubat’ta Hatay’da çalışmalara başlamış, 15 itfaiyeci, bir köpek, üç kurtarma personeli ve bir mühendisten oluşan ikinci bir ekip de bir gün sonra Adana’ya varmıştı.

Ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 12 Şubat’ta Adana’ya gitmiş, Dendias’ı mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu karşılamıştı. Çavuşoğlu, Maraş depremlerinin ardından Türkiye'yi ilk arayan ve yardım teklifinde bulunan ülkelerden birinin Yunanistan olduğunu belirterek, "Hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler, çok sayıda uçakla insani yardımlarını da Türkiye'ye getirdiler" demişti.