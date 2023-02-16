JPMorgan’dan deprem maliyeti ve faiz tahmini

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Reuters’ın haberine göre ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan, 6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli yıkıcı depremlerin bina ve altyapıya verdiği doğrudan hasarın yarattığı maliyetin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 2,5’i, yani 25 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

JPMorgan ayrıca, TCMB’nin gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri 100 baz puan daha düşürerek yüzde 8’e indireceğini öngördü.

Geçen hafta Pazartesi sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13,4 milyon kişinin yaşadığı 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, açıklanan son bilgilere göre 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti.

JPMorgan ekonomisti Fatih Açelik, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, “Türkiye’deki deprem trajik can kaybına yol açtı ve önemli ekonomik sonuçları olacak” ifadelerini kullandığını söyledi.

Akçelik, “Siyasi yönetim depremden önce bile faizlerin daha da indirileceği sinyali veriyordu. 18 Haziran’a kadar yapılması gereken seçimler öncesinde yeni faiz indirimleri yapılması olasılığını göz ardı edemiyoruz. Ancak, Türkiye’de para politikası aktarım mekanizması çalışmadığından politika faizinin artık geçmişe kıyasla daha az önem taşıdığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

JPMorgan notunda öne çıkan maddeler şöyle:

- Depremden etkilenen 10 il, Türkiye’nin toplam GSYH’sinin yüzde 9,3’ünü, ihracatının yüzde 8,5’ini, vergi gelirlerinin yüzde 5’ini ve aktif işgücünün yüzde 11,1’ini oluşturuyor.

- Depremden en kötü etkilenen üç il, Türkiye’nin GSYH’nin yüzde 2.6’sını, ihracatının yüzde 2,2’sini ve vergi gelirlerinin yüzde 2,3’ünü oluşturuyor.

- Artan gıda fiyatları ve artan mali destekler nedeniyle yılsonu enflasyon tahminimizi yüzde 43’ten yüzde 45’e revize ediyoruz.

- Ekonomik büyümenin birinci çeyrekte daha zayıf olmasını bekliyoruz, ancak konutların yeniden inşa edilmesi ikinci çeyrekte ve yılın ikinci yarısında toparlanma sağlayabilir.

- Bütçe açığının bu yıl GSYH’nin yüzde 4,5’i (önceki tahmin GSYH’nin yüzde 3,5’i) civarında olmasını bekliyoruz.

- Cari açığın GSYH’nin yüzde 3’ü oranında olmasını öngörüyoruz, ancak uluslararası yardım TL üzerindeki baskıyı telafi edebilir.

- Genişlemeci maliye ve kredi politikaları yakın vadede depremin etkisini azaltabilir. (REUTERS)