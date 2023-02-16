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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Antep’te Kürdistan Bölgesi ekiplerini ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Antep’in İslahiye ilçesinde depremzedelere hizmet veren Kürdistan Bölgesi ekiplerini ziyaret etti.
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Pervin Buldan İslahiye'de
Pervin Buldan İslahiye'de
kürdistan Pervin Buldan Antep Barzani Yardım Vakfı

ANTEP (K24)

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, beraberindeki heyetle birlikte Antep’e ziyarette bulundu.

İslahiye ilçesinde çalışmalarını sürdüren Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Barzani Yardım Vakfı ekipleriyle görüşen Pervin Buldan, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bir ekip çalışanı, bölgeye ilk etapta 35 TIR yardım ulaştırdıklarını, dün de 23 TIR’dan oluşan bir konvoyun geldiğini bilgisini Buldan’la paylaştı.

21 TIR’la gelen malzemeleri AFAD ve Kızılay’a teslim ettiklerini belirten ekip çalışanı, 16 yardım TIR’ının daha Erbil’de yola çıktığını, gelecek 5 diğer TIR’ın ise Rojava’ya gönderileceğini belirtti.

Arama-kurtarma ekibi yetkilisi 10 gündür bölgede bulunduklarını ve 2 vatandaşı enkaz altından sağ kurtarmayı başardıklarını, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 12 vatandaşın da cesetlerini çıkarıp yakınlarına teslim ettiklerini ifade etti.

Yetkili, 7 yakınının cenazesini teslim ettikleri bir vatandaşın, dün yanlarına gelerek çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ettiğini ifade etti.

Buldan da ekiplere çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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