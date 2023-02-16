Rapor: Diyarbakır Surları'nın 30 bölümü zarar gördü

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği, Maraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il arasında bulunan Diyarbakır’daki hasar tespit çalışmasını raporlaştırdı.

9- 11 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmada, her bir ayrı dönemin izlerini taşıyan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Diyarbakır surlarının burç ve burç aralarında 30 noktada hasar tespit edildi.

Gözleme dayalı hazırlanan ön inceleme raporunda, tarihi surların burç ve burç aralarında toplam 30 noktada göçükler, yatay-dikey çatlaklar, yarıklar, dikey-yatay derz boşalmaları, payanda taşlarının düşmesi, kabarmalar tespit edilerek, taş düşme risklerinin devam ettiği aktarıldı.

KEÇİ BURCU’NDA HASAR TESPİT EDİLDİ

Kısa bir süre önce restorasyona tabi tutulan Keçi Burcu’nda da hasar oluştuğuna dair verilerin yer aldığı raporda, Keçi Burcu’nun batı yüzeyinde taşların döküldüğü, dökülen alanlarda dolgu duvarda da dikey çatlakların oluştuğu kaydedildi.

Çalışmada, Keçi Burcu’nda akan suyun duvarların yüzeyinden aktığı ve bunun yapıdaki bağlayıcı harcın yumuşamasına ve bağlayıcı özelliğinin kaybetmesi nedeniyle depremdeki sarsıntı sonucu alanın yıkıldığının düşünüldüğü vurgulandı. En büyük hasarın, 18 ile 19 nolu burçlar arasında kalan sur duvarlarında geniş çaplı dökülme ve yıkılmaların tespit edildiği raporda, duvarın üst kısmında yayılmanın büyük bir alana yayıldığına işaret edilerek, sur dibindeki tali küçük kapının da iç dolgusunda yakılma olduğu belirtildi.

İÇ KALE’DEKİ KAYALARDA DÖKÜLMELER GÖRÜLDÜ

İç Kale’nin üzerine inşa edildiği kayalıklarda, kaya tabakasında yıkım oluştuğu ve aynı kayalık yüzeyinde çok sayıda çatlağın gözlemlendiği ifade edilen raporda, yıkım riskine işaret ederek, bu alanlarda acil restorasyon ihtiyacına işaret edildi.

DÖRT AYAKLI MİNAREDE ÇATLAK

Raporda, Tarihi Dört Ayaklı Minarenin kuzey cephesindeki sütünün üstündeki yekpare kirişin ortasında daha önce var olan dikey çatlakla birlikte, kirişin üzerinde yukarı doğru uzanan derzlerde de yeni ayrışmalar oluştuğu belirtildi.

SAFA CAMİSİ’NİN MİNARESİ

Safa (Parlı) Camisi’nin minaresinin gövdesinin kaideye yakın bölümünde yukarı doğru uzanan yer yer derin çatlaklar, ayrışma ve dökülmelerin tespit edildiği kaydedilen raporda, burada yaşayan mahalle sakinlerin çatlaklardaki ayrışmanın giderek büyüdüğünü dair beyanlarına işaret edilerek, olası bir yıkılmada can ve mal kaybı uyarısı yapıldı.

BEHRAM PAŞA CAMİ DE HASAR GÖRDÜ

Sur ilçesinde bulunan tarihi Behram Paşa Camisi’nin duvarında da derin çatlaklar oluştuğu aktarılan raporda, cami girişinin doğu ve batısında, müezzin mahfilinde çatlaklar olduğu vurgulanarak, bu çatlakların “sıva çatlağı mı yoksa yapısal çatlaklar mı” olduğunun tespit edilmesi tavsiye edildiği kaydedildi.