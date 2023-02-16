Politika

Millet İttifakı liderleri deprem için toplanıyor

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi parti liderinin “deprem gündemiyle” 18 Şubat Cumartesi günü özel toplantı yapacacağı açıklandı.
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türkiye Millet İttifakı toplantı Maraş depremleri

HABER MERKEZİ

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi parti lideri “deprem gündemiyle” özel toplantı yapacak. Saadet Partisi Genel Merkezi’ndeki toplantı 18 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, “Millet İttifakını oluşturan siyasi partiler, 18 Şubat Cumartesi saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezinde Deprem Özel Gündemli bir toplantı gerçekleştirilecektir” denildi.

6 siyasi lider, 13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde liderler toplantısı gerçekleştirecekti. 6 Şubat'ta yaşanan Maraş merkezli depremlerden sonra bu toplantı iptal edilmişti.

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