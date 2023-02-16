Başbakan Mesrur Barzani Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani dün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarının ardından Fransa’nın başkenti Paris’e geçti.

Beraberindeki hükümet heyetiyle birlikte, resmi ziyaret çerçevesinde Paris’te bulunan Başbakan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Sefin Dizeyi, Başbakan’ın Macron ile görüşmesinde Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkiler, güvenlik ve ekonomideki durum ve Erbil-Bağdat ilişkilerinin ele alınacağını belirtmişti.