Gözlemevi: Türkiye'den Suriye'ye 1702 mültecinin cenazesi gönderildi

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Maraş merkezli depremlerin 11'nci gününde Türkiye, Rojava ve Suriye'de arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) 1702 mültecinin naaşının sınır kapıları üzerinden Suriye'ye teslim edildiğini duyurdu.

Buna göre Bab el-Hava (Cilvegözü) sınırından 1479, Bab el-Salam (Öncüpınar) sınırından 166, El Rai (Çobaney) sınırından 22, Cerablus'tan 20 cenaze, Cinderes’ten ise 15 ceset nakledildi.

Şarku'l Avsat'ta yer alan haberde ise, depremlerin ardından özellikle yakınlarını kaybeden yüzlerce mültecinin Suriye'ye döndüğü belirtildi.

Gazeteye konuşan Ahmed adlı Suriyeli genç önce depremde kaybettiği yakınlarının cenazesinin gönderdiğini, şimdi ise kendisinin Suriye'ye döndüğünü söyledi.

Ahmed, şu ifadeleri kullandı:

“Beş yıl önce eşimi ve beş çocuğumu korumak için Türkiye'ye sığınmaya karar verdim. Ancak onları depremde kaybettim. Ardından, birkaç gün önce cenazelerini defin için Suriye’ye gönderdim. Ben de geri dönüp hayatımın geri kalanını burada yaşamaya karar verdim. Onlara yakın olmak istedim. Ailem ve ben yaklaşık beş yıl önce Halep'in güney kırsalından göç ettirilerek Antakya bölgesine (Hatay) sığındık. Ailem için gece gündüz inşaat sektöründe çalıştım. Ama onlar Türkiye’de ölünce beni bölgeye bağlayan bir şey kalmadı.”

'ÇOK KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI'

62 yaşındaki Musataf el Hac ise, “Depremde yıkılan evimize üzülmüş olabiliriz. Ama bizi en çok üzen Suriye'de yüzlerce Suriyeli mülteci ailenin, yıkılan onlarca binanın enkazı altında yaşamını yitirmesiydi. Sadece Kırıkhan’da değil, Türkiye’nin birçok bölgesinde aralarında akrabalık ve dostluk bağımız olan çok kişi enkaz altında kaldı" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM)rakamlarına göre, muhaliflerin kontrol ettiği bölgede 4 bin 600, rejimin kontrol ettiği bölgelerde ise bin 400’e yakın kişi depremde yaşamını yitirdi.