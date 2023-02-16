Beyaz Saray: Suriye'ye yardımların iletilmesi için sınır kapılarının açılmasında çok geç kalındı

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Çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Maraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye yapılan yardımlarla ilgili konuştu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın pazartesi günü, deprem bölgesini ziyaret etmek için Türkiye'de olacağını belirten Kirby, Türkiye hükümeti ile tam bir istişare halinde, neye ihtiyaç varsa onların tespiti ve farklı bir şey yapmaları gerekip gerekmediğini değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Kirby, Amerikan arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'de çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, ABD askeri helikopterlerinin de bu çalışmalara katkı sağladığını söyledi. Bu kapsamda Kirby, helikopterlerin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden bölgedeki noktalara çadır, su, hijyen malzemeleri, çocuk bezleri, ısıtıcılar ve jeneratörler dahil olmak üzere 18 metrik ton yardım malzemesi ve personel taşıdığını bildirdi.

“ESAD REJİMİYLE DOĞRUDAN BİR İLETİŞİM OMADIĞINI BİLİYORUM”

Yardım çalışmaları kapsamında gerekirse daha fazla destek sunmaya hazır olduklarını aktaran Kirby, Suriye'de depremden etkilenenlere sunulan yardım çalışmalarına da değindi. Kirby, BM'nin Suriye'ye yardım konvoylarının geçmesi için ek sınır kapılarının açılması kararının önemli olduğunu ancak bu konuda "çok geç kalındığını" belirtti.

Suriye'deki Beşar Esad rejimiyle iletişim halinde olup olmadıklarına ilişkin bir soruyu Kirby, "Esad rejimiyle doğrudan bir iletişim olmadığını biliyorum. Bildiğiniz gibi rejimle diplomatik ilişkimiz yok. Suriye halkına yardımların tamamı, ABD ve BM'nin birlikte iş yapma konusunda uzun geçmişe sahip olduğu kurumlar aracılığıyla yapılıyor" yanıtını verdi.

Kirby, yardımlar kapsamında 95 tırın Suriye'nin kuzeyine gönderildiğini ve Halep'ten İdlib'e, depremden etkilenenleri tedavi eden Suriyeli doktorları desteklediklerini kaydetti.