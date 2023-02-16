Başbakan Mesrur Barzani Fransa Senatosu Başkanı’yla bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani dün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarının ardından Fransa’nın başkenti Paris’e geçti.

Başbakan, önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Sefin Dizeyi, Başbakan’ın Macron ile görüşmesinde Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkiler, güvenlik ve ekonomideki durum ve Erbil-Bağdat ilişkilerinin ele alınacağını belirtmişti.

Bu görüşmenin ardından Başbakan, Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.

Terör örgütü DAİŞ'in ortaya çıkışından bu yana en çok zarar gören Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa, örgüte karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi'ne birçok açıdan yardım sağladı.

Coğrafik açıdan birbirine uzak olan Paris ve Erbil arasında sıcak ve köklü bir ilişkinin varlığının yanı sıra terörle mücadelede ciddi ortaklar olarak öne çıkıyor.