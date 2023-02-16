Politika

Başbakan Mesrur Barzani Fransa Senatosu Başkanı’yla bir araya geldi

Resmi ziyaret kapsamında Paris’te bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher ile görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani dün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarının ardından Fransa’nın başkenti Paris’e geçti.

Başbakan, önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Sefin Dizeyi, Başbakan’ın Macron ile görüşmesinde Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkiler, güvenlik ve ekonomideki durum ve Erbil-Bağdat ilişkilerinin ele alınacağını belirtmişti.

Bu görüşmenin ardından Başbakan, Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.

Terör örgütü DAİŞ'in ortaya çıkışından bu yana en çok zarar gören Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa, örgüte karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi'ne birçok açıdan yardım sağladı.

Coğrafik açıdan birbirine uzak olan Paris ve Erbil arasında sıcak ve köklü bir ilişkinin varlığının yanı sıra terörle mücadelede ciddi ortaklar olarak öne çıkıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv