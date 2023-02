Başbakan Mesrur Barzani: Fransa’yla ilişkilerimizi daha da geliştiriyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani dün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarının ardından Fransa’nın başkenti Paris’e geçti.

Başbakan Mesrur Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan, başta ekonomi ve yatırımlar olmak üzere Fransa ile ilişkileri daha da geliştirdiklerini belirtti.

“Cumhurbaşkanı Macron’u Elysee’de gördüğüme sevindim” diyen Başbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte dünyanın DAİŞ’ten korunmasına yardım ettik. Şimdi halklarımızı ayakta tutmak için ticaret ve yatırım bağları kuruyoruz.

Fransa, bölgemizin ve Avrupa'nın güvenliğinin artırılması konusunda ortak vizyona sahip olduğumuz bir müttefiktir.”

Pleased to see President @EmmanuelMacron in the Élysée today.



Together we helped safeguard the world from ISIS. Now we’re building trade and investment ties to sustain our peoples.



France is an ally with a common vision; enhancing our region and the security of Europe -mb. pic.twitter.com/qytdX7kBMc