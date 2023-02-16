Başbakan Mesrur Barzani: Fransa’yla ilişkilerimizi daha da geliştiriyoruz

Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşen Başbakan Mesrur Barzani, başta ekonomi ve yatırımlar olmak üzere Fransa ile ilişkileri daha da geliştirdiklerini vurguladı.