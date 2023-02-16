Politika

Başbakan Mesrur Barzani: Fransa’yla ilişkilerimizi daha da geliştiriyoruz

Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşen Başbakan Mesrur Barzani, başta ekonomi ve yatırımlar olmak üzere Fransa ile ilişkileri daha da geliştirdiklerini vurguladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Fransa ilişkiler Emmanuel Macron

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani dün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarının ardından Fransa’nın başkenti Paris’e geçti.

Başbakan Mesrur  Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan, başta ekonomi ve yatırımlar olmak üzere Fransa ile ilişkileri daha da geliştirdiklerini belirtti.

“Cumhurbaşkanı Macron’u Elysee’de gördüğüme sevindim” diyen Başbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte dünyanın DAİŞ’ten korunmasına yardım ettik. Şimdi halklarımızı ayakta tutmak için ticaret ve yatırım bağları kuruyoruz.

Fransa, bölgemizin ve Avrupa'nın güvenliğinin artırılması konusunda ortak vizyona sahip olduğumuz bir müttefiktir.”

Dün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarının ardından Fransa’nın başkenti Paris’e geçen Başbakan, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher ile birere görüşme gerçekleştirdi.

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