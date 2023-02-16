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Depremin 258. saatinde bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı

Maraş’ta depremin 258. saatinde 42 yaşındaki Neslihan Kılıç isimli kadın enkazdan sağ çıkarıldı.
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kürdistan Neslihan Kılıç Deprem

HABER MERKEZİ

Depremden 258 saat sonra Maraş'taki Ebrar Sitesinin enkazından bir kişi sağ olarak kurtarıldı. 

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 42 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı.

Depremin 257. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Maraş’ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanında 17 yaşındaki Aleyna Ölmez de, depremin 248'inci saatinde mahsur kaldığı binanın enkazından sağ kurtarılmıştı.

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