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İsveç'ten gelen Killian isimli köpek 17 kişiyi kurtardı

Maraş merkezli 11 ili etkileyen depremde İsveç’ten gelen arama kurtarma köpeği Killian’ın enkaz altındaki 17 kişinin kurtarılmasını sağladığı öğrenildi.
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türkiye Killian adlı köpek Maraş depremi İsveç

HABER MERKEZİ

İsveç'ten gelen ekibin Killian adlı köpek üyesinin, görev aldığı enkaz alanlarında 17 kişinin kurtarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

İsveç Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsveç medyasına göre Killian, Türkiye'de 17 kişinin hayatını kurtardı! Killian, İsveç Acil Durum Ajansı MSB'de eğitilmiş 6 yaşında bir golden retriever, sertifikalı kurtarma köpeğidir. Killian yıkıcı depremlerden sonra Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinin bir üyesidir."

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