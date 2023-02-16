İsveç'ten gelen Killian isimli köpek 17 kişiyi kurtardı
HABER MERKEZİ
İsveç'ten gelen ekibin Killian adlı köpek üyesinin, görev aldığı enkaz alanlarında 17 kişinin kurtarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.
İsveç Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsveç medyasına göre Killian, Türkiye'de 17 kişinin hayatını kurtardı! Killian, İsveç Acil Durum Ajansı MSB'de eğitilmiş 6 yaşında bir golden retriever, sertifikalı kurtarma köpeğidir. Killian yıkıcı depremlerden sonra Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinin bir üyesidir."
🇸🇪 medyasına göre Killian🐕, 🇹🇷'de 17 kişinin hayatını kurtardı!— SwedeninAnkara / İsveç Büyükelçiliği (@SwedenAnkara) February 15, 2023
Killian, 🇸🇪 Acil Durum Ajansı MSB'de eğitilmiş 6 yaşında bir golden retriever, sertifikalı kurtarma köpeğidir.
Killian yıkıcı depremlerden sonra 🇹🇷'ye gelen 🇸🇪 arama kurtarma ekibinin bir üyesidir.
📸: Aftonbladet pic.twitter.com/dDX7bMg3DD