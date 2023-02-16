Başbakan ve Macron’dan Erbil-Bağdat sorunlarının anayasal çözümüne vurgu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmede Fransa ve Kürdistan Bölgesi arasındaki tarihi ve dostane ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, Irak ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ele alınan temel konulardan biri de Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin gelirlerin çeşitlendirilmesine yönelik reformları ve tarım sektörüne verdiği önem sonucunda Kürdistan ürünlerinin dış pazarlara ihracatıydı.

Başbakan, en zor zamanlarda Kürdistan halkına yardım eden Fransa halkı ve hükümetine teşekkür etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Kürdistan Bölgesi’ne her alanda destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Taraflar, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan, başta ekonomi ve yatırımlar olmak üzere Fransa ile ilişkileri daha da geliştirdiklerini belirtti.

"Birlikte dünyanın DAİŞ’ten korunmasına yardım ettik" diyen Başbakan, "Şimdi halklarımızı ayakta tutmak için ticaret ve yatırım bağları kuruyoruz. Fransa, bölgemizin ve Avrupa'nın güvenliğinin artırılması konusunda ortak vizyona sahip olduğumuz bir müttefiktir" ifadelerini kulandı.