Spor

Amedspor ve Vanspor’dan depremzedeler için dostluk maçı

Amedspor ve Vanspor’un, depremzedeler için dostluk maçı oynayacağı belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Amedspor-Vanspor
Amedspor-Vanspor
kürdistan Vanspor amedspor Deprem Diyarbakır dostluk maçı

HABER MERKEZİ

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amedspor, 19 Şubat Pazar günü saat 14:00'te Diyarbakır Stadyumu’nda yine 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynayan Vanspor ile depremzedeler için dostluk maçı oynayacak.

Maraş merkezli depremlerin vurduğu 10 kentten biri olan Diyarbakır’da yardım kampanyaları devam ediyor.

Bu kapsamda Amedspor da depremzedelere yardımda bulunmak için TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Vanspor ile maç yapacağını açıkladı. 

Maçta elde edilecek bilet gelirlerinin depremde etkilenenlere bağışlanacağı belirtildi.

Amedspor resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“Yaralarımızı birlikte saracağız!

Vanspor F.K ile 19 Şubat 14:00'te Diyarbakır Stadyumunda dostluk maçı oynayacağız.

Müsabakanın tüm bilet gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv