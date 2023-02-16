Amedspor ve Vanspor’dan depremzedeler için dostluk maçı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amedspor, 19 Şubat Pazar günü saat 14:00'te Diyarbakır Stadyumu’nda yine 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynayan Vanspor ile depremzedeler için dostluk maçı oynayacak.

Maraş merkezli depremlerin vurduğu 10 kentten biri olan Diyarbakır’da yardım kampanyaları devam ediyor.

Bu kapsamda Amedspor da depremzedelere yardımda bulunmak için TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Vanspor ile maç yapacağını açıkladı.

Maçta elde edilecek bilet gelirlerinin depremde etkilenenlere bağışlanacağı belirtildi.

Amedspor resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yaralarımızı birlikte saracağız!

Vanspor F.K ile 19 Şubat 14:00'te Diyarbakır Stadyumunda dostluk maçı oynayacağız.

Müsabakanın tüm bilet gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır.”