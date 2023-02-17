Paris Belediye Başkanı’ndan Başbakan’a: Kürdistan’ın Fransızların gönlünde özel bir yeri var

ERBİL (K24)

Fransa’da temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile bir araya geldi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Anne Hidalgo, “Kürdistan’ın Fransızların gönlünde özel bir yeri var” ifadelerini kullandı.

Fransa halkının Kürdistan halkına en zor zamanlardaki yardımlarının çok değerli olduğunu vurgulayan Başbakan, Erbil’i kardeş kent ilan eden Paris Belediyesi'ne de teşekkür etti.

Başbakan Mesrur Barzani dün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarının ardından Fransa’nın başkenti Paris’e geçti.

Başbakan Mesrur Barzani bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Bu görüşmenin ardından Başbakan, Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.