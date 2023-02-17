Elazığ, Bingöl ve Maraş’ta depremler meydana geldi
HABER MERKEZİ
Kandili Rasathanesi, Bingöl'ün Yaylıdere ilçesinde saat 03.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Merkez üssü Yağlıdere ilçesinin Bilekkaya köyü olan deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD Deprem Dairesi'nin kayıtlarına göre bugün saat 03.35'te Elazığ Karakoçan'da 4.8, 03.49'da ise Maraş Pazarcık'ta 4.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 17, 2023
BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) https://t.co/HR57ePXelM
17.02.2023, 03:35:56 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2023
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Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Karakoçan (Elazığ)
Tarih:2023-02-17
Saat:03:35:56 TSİ
Enlem:39.162 N
Boylam:40.174 E
Derinlik:11.78 km
Detay:https://t.co/kQkaYh9aSO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi