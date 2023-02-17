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Elazığ, Bingöl ve Maraş’ta depremler meydana geldi

Yayladere’de 5, Karakoçan'da 4.8, Pazarcık'ta ise 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
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kürdistan Bingöl Yayladere Elazığ Karakoçan Maraş Pazarcık Deprem

HABER MERKEZİ

Kandili Rasathanesi, Bingöl'ün Yaylıdere ilçesinde saat 03.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Yağlıdere ilçesinin Bilekkaya köyü olan deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD Deprem Dairesi'nin kayıtlarına göre bugün saat 03.35'te Elazığ Karakoçan'da 4.8, 03.49'da ise Maraş Pazarcık'ta 4.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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