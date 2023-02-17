'Seçim ertelenmeli' diyen Arınç'tan muhalefete tepki: Ayet-i kerime mi var?

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Geçtiğimiz günlerde yazılı açıklama yapan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Maraş merkezli depremler nedeniyle seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söylemişti.

CHP, İYİ Parti, HDP ve DEVA Partisi ile çok sayıda hukukçu Arınç’ın açıklamalarına tepki göstermiş, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim erteleme yetkisinin olmadığını ifade etmişti.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Arınç ise gelen eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:

“Hayret ediyorum. Ben tamamen hukuki bir konu söylüyorum. Anayasa’nın ilk dört maddesi hariç, her tarafı değişti zaten, 78’inci maddeye tabu gibi bağlı kalamayız. Eğer seçim zamanında yapılabiliyorsa başımın üstüne yeri var, ama bu şartlar altında, ölü sayısını telaffuz etmekten korkuyorum, şu kadar bina yıkılmış, hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz, hangi seçmeni sandığa götüreceksiniz?”

“REHABİLİTASYONA İHTİYAÇ VAR”

“Burası 85 milletvekili çıkarıyor. 85 milletvekilinin yerine kimi koyacaksınız?” diye soran Arınç, şunları dile getirdi:

“Rehabilitasyona ihtiyaç var. Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allahtan korkun. 78’inci maddeyi meclis yaparsa olacak tabi, tepeden inme olsun demiyorum ki. Partilerin uzlaşmasıyla mümkün olursa… Ama şimdi muhalefet ‘Tam bir fırsat yakaladık, bunun üzerine bilmem ne sıkmasın Bülent Arınç’ diye düşünüyordur. Böyle kazanılacak başarı insanı ferahlandırır mı? Ne kadar ahlaki ne kadar hamiyet dışı? Milletin canı yanmışken, ‘İki ay sonra haydi seçime’ nasıl diyebileceğiz? Keşke böyle bir ortam olsa. Ama yok.”

KILIÇDAROĞLU: ORTADA SAVAŞ YOK, AKILLA MANTIKLA BAĞDAŞIR YÖNÜ YOK

Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arınç’ın açıklamaları için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şimdi Anayasa açık ve ortadayken, yani açık hüküm varken ‘Savaş halinde bile seçimlerin ertelenmesine ancak TBMM karar verebilir' derken, ortada savaş yok. Artık 21. yüzyıldayız seçimleri ertelemenin akılla mantıkla bağdaşır yönü yok. Bunun ortaya atılmasının Erdoğan'ın, ‘Bana bir yıl daha zaman verin' söyleminden mi kaynaklandığını da doğrusunu isterseniz tam olarak anlamak mümkün değil. Kendisine bu ülke 20 yıl verdi. Artık 20 yıl sonunda ülkenin geldiği hal meydanda.”