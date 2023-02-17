Esad: Felaketin boyutu kapasitemizden çok daha büyük

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Beşar Esad, Rojava ve Suriye’yi de etkileyen Maraş merkezli depremlerin ardından ilk kez ‘ulusa sesleniş’ konuşması yaptı.

"O felaketin ölçeği ve hepimize emanet edilen görevler, elimizdeki imkanlardan çok daha büyüktü” diyen Esad, şunları ifade etti:

“Ancak hem savaş ve abluka nedeniyle hem de Suriye’nin iki buçuk asırdır yıkıcı depremlerin yaşandığı bir bölge olmaması nedeniyle toplumumuzun bireyleri ve kurumlarıyla yapabildikleri de mevcut imkanların çok ötesindeydi. Ne tesis ve binalar ne de kurum ve teçhizatlar her türlü doğal afete hazırdı. Bu da meydan okumayı türünün ilki, boyutu bakımından en büyüğü yaptı.”

Esad, “Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bireyler tarafından yüksek ve hızlı yanıt verilmesi dışında bu zayıflıklar telafi edilmedi. Kurtarma işindeki gönüllüler, ayni veya mali yardımda bulunanlar, bölge sakinleri veya gurbetçiler acı çeken kardeşlerine yardıma yönelik mümkün olan her miktarı teslim etmek amacıyla ablukayı kırmak için her yolu denedi” dedi.

Öte yandan 2011'den beri Suriye ile bağlarını kesenler de dahil olmak üzere pek çok Arap ülkesinin liderinin taziye telefonu ettiği Esad, Fransız haber ajansı AFP'ye göre şu vurguyu yaptı:

“Arap kardeşlerimiz ve dostlarımız dahil felaketin ilk saatlerinden itibaren yanımızda olan tüm ülkelere teşekkürü ihmal edemeyiz. Onların yardımları, kritik saatlerde zor koşullarla yüzleşme kabiliyetimizi geliştirmemiz üzerinde büyük etki yarattı.”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, depremler nedeniyle Rojava ile Suriye’de 8 bin 500’e yakın kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirmişti.