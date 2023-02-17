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91 kurtarma ekibine liderlik eden Hollandalı yarbay: Çok zor kararlar aldık

Maraş merkezli depremlerde 91 uluslararası arama kurtarma ekibine liderlik eden Hollandalı Yarbay Marco Gaebler, “Kayıp sayıları başlangıçta o kadar çoktu ki, çok zor kararlar vermek zorunda kaldım" dedi.
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Deprem bölgesine gelen ekipler arasında Hollanda ekibi de yer aldı (Foto: AA)
Deprem bölgesine gelen ekipler arasında Hollanda ekibi de yer aldı (Foto: AA)
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HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerin ikinci gününden itibaren Hatay’da çalışmalara başlayan Hollanda Kentsel Arama Kurtarma Ekibi (USAR), bugün ülkesine döndü.

65 kişi ve 8 özel eğitimden oluşan USAR ekibi, Eindhoven Askeri Havaalanı’nda yakınları ve Hollanda’da yaşayan Türkiye vatandaşları tarafından karşılandı.

Türkiye’de 91 uluslararası aram kurtarma ekibini yöneten USAR üyesi Yarbay Marco Gaebler, kayıpların çokluğu nedeniyle enkaz çalışmaları konusunda karar almakta zorlandığını söyledi.

Havaalanında soruları yanıtlayan Gaebler, kurtarma için 4 saatten fazla çalışan ekiplere, orada sağ olan kişiler bulunmasına rağmen, başka bir enkaza gitmeleri talimatını verdiğini anlattı.

Gaebler, "Ben yaşam ve ölüm hakkında karar veren Pilatus değilim, mümkün olduğu kadar çok kurbanı kurtarmak isteyen biriyim” dedi.

Arama kurtarma köpeklerinin sorumlusu polis memuru Laura Postma da, deprem bölgesini öylece bırakıp dönmeyi oldukça garipsediğini belirterek, “Bu akşam gidip Çin yemeği yiyeceğim. Hayat böyle bir şey” diye konuştu.

USAR lideri Job Kramer, Türkiye'de daha yapılacak çok iş bulunduğunu söyledi. Kramer, enkaz altındaki birçok canlının kurtarılamamasının kendilerinde yarattığı duygusal etkiye işaret etti.

Hatay’da 12 kişi ve 1 köpeği enkazdan canlı olarak çıkardıklarını anımsatan Kramer, “Elimizden geleni fazlasıyla yaptık. Yoğun ama başarılı bir çalışma oldu” dedi. (Kaynak: BBC)

 

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