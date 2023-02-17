YÖK Başkanı’ndan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

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Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bölgede bulunan 18 üniversitemizde 17 bini aşan öğretim elemanı ve 30 bini idari olmak üzere 47 bin personelimiz bulunmaktadır” diyen Özvar, “Öğrencilerimiz ve personellerimiz arasında kayıplarımız bulunmaktadır. Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak bütün üniversite yönetimleriyle temas ettik. Bu iletişim sayesinde bölgedeki öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve idari personellerimiz hakkında bilgi toplamaya başladık” şeklinde konuştu.

“ÜNİVERSİTELERDE ETKİLİ OLDU”

Özvar, “Depremde hayatını kaybeden öğrenci, öğretim elemanı veya idari personelini kaybeden üniversite sayısı, tüm üniversitelerimiz kadardır. Depremin üniversitelerimizin tamamında kayıplar bakımından etkili olduğunu söyleyebiliriz” diyerek, şöyle konuştu:

“Birçok faktörü bir arada değerlendirerek bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının daha uygun olacağına karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alınmıştır. 11 ilde yapılan incelemede yıkılan bina olmadığı görülmüştür.”

“HİBRİT EĞİTİM SİSTEMİ DEĞERLENDİRİLECEK”

Öte yandan “Önümüzdeki süreçte, depremzedelerin rehabilitasyon, toplumun yeniden inşasında üniversitelerimiz sorumlulukla hareket edecektir” diyen YÖK Başkanı, “Depremden etkilenen vatandaşımız ile öğrencilerimizin barınma durumu, gibi birlikte değerlendirilerek 2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına daha önce karar verilmiştir. Önlisans, lisans ve lisansüstünde 2022-2023 bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alınmıştır. Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek, hibrit eğitim sistemi de değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Maraş merkezli depremlerin ardından bölgede ziyaretlerde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da yaptığı açıklamada, “Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını bu işler için kullanacağız, zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek yurtları inşallah misafirhane gibi kullanacağız” demişti.

Erdoğan’ın ardından YÖK tarafından “2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır” açıklaması yapılmıştı.