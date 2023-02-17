Barzani Yardım Vakfı’ndan depreme ilişkin rapor

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Barzani Yardım Vakfı, 6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerde, Rojava, Türkiye ve Suriye’ye yaptığı yardımlara ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, vakfın 10 farklı birimden yardım sağladığına yer verilirken, Türkiye ve Suriye'deki yardımların devam ettiği belirtildi.

Vakıf, ocak, tıbbi malzeme, giyecek, içme suyu, battaniye, bebek bezleri ile süt ve kuru gıdanın yanı sıra, 27 bin 900 hazır sıcak yemek ve 2 bin 537 çadır dağıttı.

6 Şubat’ta Maraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremden hemen sonra Barzani Yardım Vakfı ve Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Kürdistan Bölgesi Hükümeti bölgeye yardım göndermeye başladı, ardından depremden etkilenen Rojava ve Suriye’ye yardımlar yapıldı.