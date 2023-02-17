Priyanka Chopra’dan depremzedeler için yardım çağrısı

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) "İyi Niyet Elçisi" sanatçı, kurumun resmi instagram hesabında yayınlanan videoda, yardım çağrısında bulundu.

Chopra mesajında şunları söyledi:

"Bu acil bir durum çağrısıdır. Türkiye ve Suriye'deki çocuklar ve ailelerin hemen şimdi yardımımıza ihtiyacı var. Bu insanların gidecek bir yeri yok ve acil olarak tıbbi malzeme, çadır, içilebilir su, yiyecek ve hijyen malzemelerine ihtiyaç var. Bölgede bulunan UNICEF, depremzedelere yardımcı oluyor ve yardımlarınızla daha fazla insana ulaşmamız mümkün. Hadi bir araya gelerek yardım edelim."