Yıldız Tilbe: Cenazeme bir tane politikacı istemiyorum, gelirlerse taşlayın

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Vasiyetini açıklayan Yıldız Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Şarkıcı Tilbe, Twitter hesabından vasiyetini açıkladı.

Tilbe, cenazesinde bir tane bile politikacı istemediğini belirterek, “Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, bir politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allah’ın izniyle” dedi.

Yıldız Tilbe şunları yazdı:

“Öldüğüm zaman cenazeme bir tane politikacı siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allah’ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini istemiyorum. Buradan size söyleyeyim. Vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım.”

Tilbe, paylaşımın ardından gelen yorumlara şöyle yanıt verdi:

“Hahaha ben öleceğim siz kalacak mısınız? Sırası gelen istediği yere tutunsun bakayım kalabiliyor mu? Tekrar görüşeceğiz. Üzülmeyin, Allah hayırlısını versin, şu mübarek günde. Turp gibiyim Allaha şükür.”