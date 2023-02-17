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Hatay’da 278 saat sonra bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde binanın enkazından 45 yaşlarında bir kişi, depremin 278. saatinde sağ çıkarıldı.
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türkiye Hatay Deprem

HABER MERKEZİ

Hatay'da 278'inci saate Hakan Yasinoğlu, kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.

Ekiplerce enkazdan depremin 278. saatinde çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.

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