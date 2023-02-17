Oktay: Arama kurtarmanın sürdüğü enkaz sayısı 200'ün altına indi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin 12. gününde açıklamalar yaptı.

200 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Oktay, refakatsiz çocuklarla ilgili de açıklama yaptı.

Oktay'ın AFAD merkezindeki açıklamalarından satır başları şöyle:

"-Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bina sayısı 200'ün altına inmiş durumda. Hatay en fazla olanı, yine Maraş ikinci sırada, Diyarbakır'da tek bir binada, Adıyaman'da dört ve Antep'te bir bina olmak üzere, arama kurtarma faaliyetlerinde her türlü çabayı sarf etmekte kararlıyız.

-264 bin 389 personelimiz farklı alanlarda çalışmaya devam ediyorlar. Her bir birimimiz, her bir bakanlığımız sahada.

-12 binin üzerinde iş makinası var, toplamda 374 bin 313 bizim tahliye merkezleri ve havayolları aracılığıyla tahliye edilen kişi var.

-Bununla ilgili de dezenformasyon çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Refakatsız çocuklarla uzaktan yakından alakası olmayan isimlerin sadece marka görünürlüğü, posterlerle veya birkaç kişinin yaptığı gösterilerle 'refakatsız çocuklara devletin kayıtsız kaldığı' şeklinde bir dedikoduya müsaade etmemiz mümkün değildir.

-Hiçbir çocuğumuzu mağdur etmeyiz, kimseye de muhtaç etmeyiz. Aile Bakanlığı her bir çocuğun takipçisidir, Sağlık Bakanlığı da aynı şekilde. Şu anda 1589'dur refakatsız çocuklarımızın sayısı.

-1589 çocuğumuzun aileye teslim edilen sayısı 953'tür. Güzel haber. Bir de hastane takip ettiğimiz çocuklarımız var. Sağlık Bakanlığımıza emanet. Aynı şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız da takibini yapıyor, 556. Yine Sevgi Evler gibi birimlerimiz var. 80'i orada. Diğer taraftan kimlik belirlemeye ciddi şekilde önem veriyoruz. 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız. Kalan 247'sinin de kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz."