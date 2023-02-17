Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan Macron-Mesrur Barzani görüşmesine ilişkin açıklama

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Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani’nin Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki işbirliğini daha da güçlendirme hususunda görüş birliğine vardığını bildirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başbakan Mesrur ​​Barzani ile Çarşamba günü Paris'te bir araya geldiği belirtildi.

Paris’teki görüşmede, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile güçlü ilişkilerine vurgu yapan Macron’un terörle mücadelede Kürtlerin rolüne işaret ettiği bildirildi.

Fransa’nın Kürdistan Bölgesi'nin istikrar ve güvenliğini önemsediğini söyleyen Macron’un, teröre karşı mücadelede Kürtlerin belirleyici rolüne de övgüde bulunarak, Paris'in Irak’ı istikrarsızlaştırmaya çalışan dış tehditler karşısında Irak'ın egemenliğini korumaya verdiği desteği yinelediği ifade edildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamada ise, görüşmede Kürdistan Bölgesi tarım ürünlerinin Avrupa pazarlarına ihraç edilmesinin konuşulduğu belirtildi.

Fransa'nın zor zamanlarda her zaman Kürdistan halkının yanında yer aldığını kaydeden Başbakan’ın, Kürdistan Bölgesi'ne verdiği desteği sürdüren Fransız hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Macron’un ise ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ni her alanda desteklemeye devam etmeye hazır olduğunu ifade ettiği bildirildi.