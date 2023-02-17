Zelenskiy'den Batı'ya çağrı: Acele etmemiz gerekiyor

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Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Zelenskiy "Hızın alternatifi yok, çünkü yaşam hıza bağlı" dedi.

Münih'te toplanan katılımcılara video konferans yöntemiyle seslenen Zelenskiy konuşmasında Ukrayna'yı tiranlığa karşı Batı'nın özgürlük ve demokrasi gibi değerlerini savunan ülke olarak tanımladı ve Rusya'nın büyük gücüne karşı koyabilmek için uygun şekilde donatılmasına olan ihtiyacın altını çizdi.

Rusya'nın yenilmesi gerektiğini kaydeden Ukraynalı lider bu durumun yalnızca Ukrayna ile ilgili olmadığına vurgu yaparak "Çünkü Kremlin, burada Münih'te temsil edilen herkesin güvenliğini ve huzurunu bozabilir" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Moskova'nın saldırganlığına karşı eninde sonunda galip geleceğinin sözünü veren Zelenskiy Rusya'nın "hala birçok hayatı yok edebileceği" uyarısında bulundu ve "İşte bu yüzden acele etmemiz gerekiyor. Hıza ihtiyacımız var" diye konuştu.

"SİLAH TEDARİKİNDE HERHANGİ BİR TABU OLMAMALI"

Konferansın hemen öncesinde Ukrayna'yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, burada da ülkesinin Rusya'ya karşı egemenliğini savunmak için Batı'nın güçlü silahlarına duyduğu ihtiyacı dile getirdi.

Zelenskiy açıklamasında, Hollanda ile Ukrayna ordusuna silah tedariki ve desteği konusunda "herhangi bir tabu olmaması gerektiği konusunda ortak bir anlayışa sahip olduklarının" altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat 2022'de başlattığı işgalin birinci yıldönümü yaklaşırken, iki ülke güçleri arasındaki çetin çatışmalar kış koşullarına rağmen sürüyor. Ukrayna güçleri Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri almak için mücadele verirken, Rusya son haftalarda Bahmut bölgesini ele geçirmek için saldırılarını arttırdı.

Ukrayna, Rus güçlerini geri püskürtmek için savaş uçakları, daha fazla tank ve uzun menzilli silahlar istiyor. Batılı ülkeler ise güçlü silahların Rusya'yı provoke ederek ülkelerini savaşa çekmesinden endişe duyuyor.

Öte yandan Batılı ülkeler Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'yı diplomatik olarak izole etme arayışını sürdürüyor. Yirmi yıldan bu yana ilk kez Rus yetkililer Münih'teki yıllık güvenlik konferansına davet edilmedi.