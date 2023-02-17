Kürdistan Bölgesi Başkanı ABD’li senatörlerle bir araya geldi
MÜNİH (K24)
Almanya’nın Münih kentinde Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC 2023) katılan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, diplomatik temaslarını sürdürüyor.
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD'li senatör Chris Van Hollen ile bir araya geldi.
Neçirvan Barzani, ABD Kongresi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner başkanlığındaki bir kongre heyetiyle de görüştü.
Görüşmelerde ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin gelişimi ele alındı.
ABD’li temsilcilerin, DAİŞ’e karşı mücadelede ve bölgeyi tehdit eden zorluklarla yüzleşmede Kürdistan Bölgesi’ne desteklerini yinelediği bildirildi.
Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi’ndeki reform süreci ve Peşmerge güçlerinin birleşme sürecinin ele alındığı ifade edildi.