Politika

Kürdistan Bölgesi Başkanı, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’la bir araya geldi

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih’te Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Nikol Paşinyan Neçirvan Barzani Münih Ermenistan

MÜNİH (K24)

Almanya’nın Münih kentinde Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC 2023) katılan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih’te Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede Ermenistan’ın Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkilerinin ele alındığı bildirildi.

Ermenistan ile Kürdistan arasındaki ticari faaliyetlerin daha da genişletilmesi gereğinin vurgulandığı görüşmede, bu hususta iyi fırsatların olduğuna dikkat çekildi.

Görüşmenin bir diğer başlığında ise Ermenistan'daki Kürt diasporası ile Kürdistan Bölgesi'ndeki Ermeni diasporasının durumu üzerinde duruldu.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv