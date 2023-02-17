Kürdistan Bölgesi Başkanı, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’la bir araya geldi

MÜNİH (K24)

Almanya’nın Münih kentinde Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC 2023) katılan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih’te Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede Ermenistan’ın Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkilerinin ele alındığı bildirildi.

Ermenistan ile Kürdistan arasındaki ticari faaliyetlerin daha da genişletilmesi gereğinin vurgulandığı görüşmede, bu hususta iyi fırsatların olduğuna dikkat çekildi.

Görüşmenin bir diğer başlığında ise Ermenistan'daki Kürt diasporası ile Kürdistan Bölgesi'ndeki Ermeni diasporasının durumu üzerinde duruldu.