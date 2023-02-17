Depremlerde can kaybı 39 bin 672’ye çıktı

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Maraş olan Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde de yıkıma neden olan depremlerde toplam 39 bin 672 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

CNN Türk canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin ilk meselesinin arama kurtarma olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Şunu bir rakam olarak söyleyebilirim. Bu ölçekte depremde şu ana kadar yaptığımız değerlendirmelerde, sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. Şu ana kadar da 82 bin binada hem yıkık hem ağır hasar hem de acil yıkılacak kodu konulmuştur. Şu anda bu bölgede, 10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. Yani bazı illerde 60, bazı illerde 40, bazı illerde 45 orandayız. Yani yaklaşık 82 bina hem yıkılmış hem ağır hasar olmuş hem de acil yıkılacak koduyla kodlanmıştır. Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik."

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını bildirdi.