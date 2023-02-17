Genel

CENTCOM: Suriye'deki operasyonda hedef alınan DAİŞ lideri öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DSG bir DAİŞ hücresi olduğu ileri sürülen yere düzenledikleri saldırı sırasında meydana gelen patlamada 4 Amerikan askerinin yaralandığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye CENTCOM DAİŞ DSG

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Demokratik Suriye Güçleri (DSG) bir DAİŞ hücresi olduğu ileri sürülen yere düzenledikleri saldırı sırasında meydana gelen patlamada 4 Amerikan askerinin yaralandığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Dün ABD ve Demokratik Suriye Güçleri (SDG) işbirliğiyle kuzeydoğu Suriye'de düzenlenen bir helikopter saldırısında hedefteki alanda meydana gelen bir patlamada 4 ABD askeri ve bir köpek yaralandı. Hedef alınan DAİŞ lideri Hamza el-Humsi öldürüldü" denildi.

Açıklamada, yaralı ABD askerleri ile askeri köpeğin, tedavi edilmek üzere Irak'taki bir ABD üssüne götürüldüğü kaydedildi.

Operasyonun tam olarak nerede yapıldığına ve öldürülen DAİŞ mensubunun örgütteki görevine ilişkin detaylara ise yer verilmedi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv