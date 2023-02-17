CENTCOM: Suriye'deki operasyonda hedef alınan DAİŞ lideri öldürüldü

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Demokratik Suriye Güçleri (DSG) bir DAİŞ hücresi olduğu ileri sürülen yere düzenledikleri saldırı sırasında meydana gelen patlamada 4 Amerikan askerinin yaralandığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Dün ABD ve Demokratik Suriye Güçleri (SDG) işbirliğiyle kuzeydoğu Suriye'de düzenlenen bir helikopter saldırısında hedefteki alanda meydana gelen bir patlamada 4 ABD askeri ve bir köpek yaralandı. Hedef alınan DAİŞ lideri Hamza el-Humsi öldürüldü" denildi.

Açıklamada, yaralı ABD askerleri ile askeri köpeğin, tedavi edilmek üzere Irak'taki bir ABD üssüne götürüldüğü kaydedildi.

Operasyonun tam olarak nerede yapıldığına ve öldürülen DAİŞ mensubunun örgütteki görevine ilişkin detaylara ise yer verilmedi.