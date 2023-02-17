Neçirvan Barzani ve Sudani’den sorunların anayasal temelde çözülmesi vurgusu

MÜNİH (K24)

Almanya’nın Münih kentinde Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC 2023) katılan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Erbil-Bağdat müzakerelerindeki son durum, ekonomik durum, 2023 yılı bütçesi, Irak’taki genel siyasi durum ve Irak’ın bölgesel ve uluslararası rolünün konuşulduğu bildirildi.

Erbil-Bağdat müzakerelerinin sürekliliği ve sorunların anayasa temelinde çözümüne vurgu yapılan görüşmede, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar ve tehditlerin tüm Irak güçleri, partileri ve topluluklarının işbirliğini gerektirdiği ifade edildi.

Irak heyetinin son ABD ziyaretinin konuşulduğu görüşmede, ülkenin ekonomik durumunun korunması da ele alındı.