Depremzedelere yardım için Antep’e gelen Kürt doktor Afrin’e de gidecek

ANTEP (K24)

Maraş’ın Pazarcık ile Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem 11 kenti etkiledi.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklamasına göre Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ kentlerinde 39 bin 672 kişi hayatını kaybetti.

AFAD’a göre depremlerin ardından 4 bin 734 artçı deprem meydana geldi.

Kürdistan Bölgesi’nin Duhok kentinden tıp doktoru 60 yaşındaki Sara Doskî, 11 kenti etkileyen depremde yaralanan insanlara yardım etmek için Antep’e geldi.

K24’e konuşan Doskî, “Halkın arasında dolaşıyoruz, yaraları olanları tedavi ediyoruz. Sokaklarda hastaları görüyoruz ve onlara yardım ediyoruz” dedi.

“İnsanların acılarını gördüğümde yaşadığımız zorlukları unutuyorum” diyen Dr. Doski, “Nasıl ki çocuklarım için içim sızlıyorsa, başkasının çocuğu için de sızlamalı. Dünya bana yetmiyor. Burada gece gündüz çalışmaktan memnunum” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar dört cenaze ile karşılaştığını belirten Dr. Sara Doskî, şunları ifade etti:

“Yıkık bir binanın önünde bir kadın gördüm ve ona ‘Burada ne yapıyorsun’ diye sordum. O da bana, ‘Çocuklarımın canlı olarak çıkarılmasını bekliyorum’ dedi. Kendimi tutamadım, o an hepimiz ağladık. 8 yaşında sürekli ağlayan bir kız çocuğuyla karşılaştım. Anne ve babası yıkılan bir binanın altındaydı. Ona sarıldım, çok canım yandı.”

DAİŞ saldırısı sırasında Şengal’e gittiğini ve Şengal Dağı’nda aylarca yaralıları tedavi ettiğini söyleyen Duhoklu doktor, Antep’in İslahiye ilçesindeki çalışmalarının ardından Rojava’nın Afrin kentine gideceğini kaydetti.