Hataysporlu Christian Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldı

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Merkez üssü Maraş olan depremlere Hatay'da yakalanan Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu hayatını kaybetti.

Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kendisine ulaşılmaya çalışılan oyuncunun menajeri Murat Uzunmehmet 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.

Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti — Murat Uzunmehmet (@MuratUzunmehmet) February 18, 2023

“SON MAÇTA GOL ATMASA DEPREME YAKALANMAYACAKTI”

Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Ganalı futbolcunun son maçta gol atmasa depreme yakalanmayacağını ifade etmişti ve şunları söylemişti:

"Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. ‘Takım bulursam ayrılabilir miyim?’ dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti.

Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti.

Yaşadığı coşkudan sonra 'Gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu."