ABD’de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

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Reuters’ın haberine göre, Tate County’de yaklaşık 300 nüfuslu Arkabutla bölgesinde silahlı saldırı düzenleyen 51 yaşındaki Richard Dale Crum, aralarında eski eşinin de olduğu altı kişiyi öldürdü.

Crum, saldırının ardından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili basına açıklamada bulunan Tate County Şerifi Brad Lance, saldırgana ‘kasten öldürme’ suçlamasının yöneltildiğini duyurdu. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan savcılar, saldırının ne saikle işlendiğinin henüz tespit edilemediğini, soruşturmaya saldırganın eski eşiyle ilişkisini ele alarak başlayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden da saldırının ardından bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı ve Kongre’ye daha sıkı silah yasaları çıkarma çağrısında bulundu.

ABD’DE BİR AYDA 52 KİTLESEL SİLAHLI SALDIRI

ABD’deki kitlesel silahlı saldırılar hakkında veri toplayan Silahlı Şiddet Arşivi’nin (Gun Violence Archive) paylaştığı güncel verilere göre, ABD’de 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle toplam 52 kitlesel silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılar sonucunda bin 606 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 756 kişi ise yaralandı.

Platformun verileri, bir ay içinde ateşli silah yaralanması yaşayanların arasında 66 çocuk ve 436 gencin de olduğunu ortaya koydu.