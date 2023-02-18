296. saatte 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
HABER MERKEZİ
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.
Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.
Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde henüz kimlikleri belirlenemeyen bir çocuk ile kadın ve erkeği kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Antakya’da biri çocuk 3 kişi, depremden 296 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı pic.twitter.com/qenef7S3Ik— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) February 18, 2023