Prof. Dr. Görür: Enerji büyük ölçüde boşaldı, bu zonda büyük depremler olmaz

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Maraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaklaşık 5 bin artçı sarsıntı oluştu. Büyüklüğü 4 ile 5,5 arasındaki artçılar devam ediyor.

İstanbul ve bölgede yeni deprem endişesi ve tartışmalar sürerken, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kırılan yerlerde enerjinin büyük ölçüde boşaldığını ve uzun süre büyük deprem meydana gelmeyeceğini söyledi.

“TEK ÇARE DEPREM DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURMAK”

Tartışmalarda asıl odak noktasının deprem dirençli kentler oluşturmak olması gerektiğini belirten Görür, sözlerini şöyle sıraladı:

“Çok soru alıyorum. Tek tek cevap vermem imkansız. Bazı sorulara toplu cevap veriyorum. Cevabım mümkün olduğunca basite indirgenmiş ve sizin anlayacağınız şekilde olacak.

1- Bir yerde büyük deprem olunca o yörede ve o hatta tekrar yeterli enerji birikinceye kadar büyük deprem olmaz.

2- Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda büyük deprem beklediğimiz yerler kırıldıktan sonra bu zonda artık uzun süre büyük deprem olmaz.

3- Bugünkü depremlerin olduğu Doğu Anadolu Fayında enerji büyük ölçüde boşaldı. Bazı yöreler hariç bu zonda büyük depremler olmaz.

4- Bu fay zonlarında bir müddet büyük depremlerde kırılmamış fay parçaları kırılır ve zonlar artık uzun süre sakin duracak şekilde dururlar.

5- Bu söylediklerim ülkemizin en önemli iki fay zonu için geçerlidir.

6- Fay tartışmalarını bırakalım, deprem nerede olacak, nasıl olacak ve benzeri tartışmaları bırakalım. Deprem gerçeğini kabul edelim ve deprem dirençli kentler talep edelim. Bunu tüm siyasilerden talep edelim ve yasal yollardan sesimizi duyuralım. Tek yol budur.”